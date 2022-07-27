БРК "Бастион" на учениях в Калининградской области уничтожили корабли условного противника

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Удар по кораблям условного противника нанесли расчёты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" в ходе учений, которые прошли на побережье Калининградской области, сообщил в среду Балтийский флот.

"Роль условного неприятеля выполнила группа кораблей Балтийского флота, экипажам которых была поставлена задача нарушить морские коммуникации и нанести ракетный удар по кораблям группировки флота", - говорится в сообщении.

В ходе учений расчёты "Бастионов" из состава Балтийского флота отработали нанесение ударов по морским целям с выполнением электронных пусков ракет, говорится в пресс-релизе.

Было отработано оперативное развёртывание БРК "Бастион" "для борьбы с надводными кораблями условного противника, а также защиты морского побережья Калининградской области", информирует флот.

По его данным, учения были плановыми.

БРК "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс".