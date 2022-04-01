РФ нанесла удар по командному пункту армии Украины крылатой ракетой комплекса "Бастион"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в пятницу опубликовали кадры удара крылатой ракетой берегового комплекса "Бастион" по командному пункту армии Украины.

На видео Минобороны РФ показан пуск крылатой ракеты комплекса "Бастион" в светлое время суток.

"В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием по командному пункту группировки войск ВСУ (Вооруженных сил Украины). Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты "Оникс", уничтожив командный пункт ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что крылатыми ракетами "Оникс" комплекса "Бастион" ликвидирован штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское (Донецкая область). "Уничтожено до 40 человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения", - сказал Конашенков.

Ранее Минобороны РФ уже сообщало о применении берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" против наземных целей в ходе операции на Украине.

По официальным данным, комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России. Дальность полета крылатой ракеты "Оникс" комплекса "Бастион" составляет до 500 км.

"Бастион" предназначен для поражения морских целей. Впервые российские военные применили "Бастион" против сухопутных целей в 2016 году в Сирии.