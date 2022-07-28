Нарышкин предложил изучить исторические оборонительные объекты Донбасса

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил изучить системы укреплений и оборонительных сооружений, сохранившиеся с 17 века на территории современных Донецкой и Луганской народных республик.

Он высказал это предложение на презентации книги "Линии роста. Памятники историко-культурного наследия пограничья России. XVI-XVIII вв."

"Считаю целесообразным взяться за изучение объектов, связанных с засечными чертами, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Украины", - сказал он.

"Эти археологические памятники, в первую очередь относящиеся к "Изюмской черте", служат наглядным примером того, что освоение Слобожанщины началось с городов-крепостей в Диком поле, которые возводились и русскими, и русскими-малороссами для защиты их общего отечества, нашей России", - добавил директор СВР.

Он также призвал "завершить работу по включению всех выявленных объектов, относящихся к засечными чертам, в единый государственный реестр культурного наследия народов РФ".

Нарышкин считает, что изучение оборонительных линий, часто служивших пограничными чертами, и издание специальных альбомов, посвященных данной теме, должно стать "своего рода "дорожной картой" для последующего развития мемориальной инфраструктуры, популяризации объектов, связанных с оборонительными линиями, их использования в целях развития внутреннего туризма".