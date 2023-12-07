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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Нарышкин предупредил о риске превращения Украины во "второй Вьетнам" для США

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Страны Запада в 2024 году продолжат попытки максимально затянуть боевые действия на Украине за счет как экономических, так и военно-дипломатических мер, считает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он написал об этом в статье "2024 - год геополитического пробуждения" в журнале "Разведчик".

"Применительно к ситуации на Украине можно ожидать, что западные политики в силу объективной невозможности добиться военной победы над нашей страной будут пытаться максимально затянуть боевые действия и превратить украинский конфликт во "второй Афганистан" в расчете на наше постепенное истощение в изнурительной борьбе потенциалов", - говорится в публикации.

По словам директора СВР, добиваться этих целей страны Запада будут, "как и прежде, за счет комплекса экономических и военно-дипломатических мер", включая односторонние рестрикции и поставки Киеву вооружений и военной техники.

Между тем, по мнению Нарышкина, дальнейшая поддержка Киева может ускорить падение международного авторитета Запада, "в конечном итоге США рискуют устроить себе "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет мало-мальски здравомыслящий человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это "жерло"".

На международной арене 2024 год будет характеризоваться нарастанием турбулентности в связи с усилением борьбы между Западом, желающим сохранить свое доминирование, в том числе за счет дестабилизации обстановки в ключевых регионах планеты, и новыми центрами силы, считает Нарышкин.

"Очевидно, что предстоящий год на мировой арене пройдет под знаком дальнейшего усиления противоборства между двумя обозначенными выше геополитическими принципами: англосаксонским, или островным, "разделяй и властвуй", и прямо антагонистичным ему континентальным "объединяй и веди". Проявления этого ожесточенного противостояния в наступающем году будут наблюдаться во всех, даже самых отдаленных регионах мира: от наиболее значимого для нас постсоветского пространства до Южной Америки и Тихого океана", - пишет глава СВР.

Вьетнам Афганистан СВР США Сергей Нарышкин Украина
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