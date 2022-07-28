В Москве назвали фейками утверждения американских СМИ о потерях РФ на Украине

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали фейковыми публикации в американских СМИ о потерях российских сил в ходе специальной военной операции на Украине.

"Это же не заявления американской администрации, это публикации в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков. Это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще", - заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "так к этому и следует относиться (к фейкам)".

Так Песков прокомментировал публикацию газеты New York Times, в которой утверждалось о больших потерях России на Украине.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.