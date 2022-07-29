Задержанный в Липецкой области украинский диверсант планировал подрыв автостанции
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ФСБ опубликовала видео задержания и части признательных показаний группы украинских диверсантов, задержанных при подготовке теракта в Липецке.
На видео, распространённом в пятницу Центром общественных связей (ЦОС) спецслужбы, задержанный мужчина говорит, что является участником признанного экстремистским и запрещённого в РФ формирования "Правый сектор".
"В городе Липецк на автостанции "Сокол" я должен был совершить террористический акт", - сказал задержанный.
По его словам, участники группы несколько раз выезжали к месту готовившегося теракта, изучали обстановку.
На видео также показано как сотрудники ФСБ осуществляют наблюдение за группой, а также момент задержания.
По словам взрывотехника спецслужбы, взрывное устройство было начинено поражающими материалами.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Липецкой области теракта, который готовился украинской диверсионной группой. Задержаны мужчина и две женщины.