Задержанный в Липецкой области украинский диверсант планировал подрыв автостанции

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ФСБ опубликовала видео задержания и части признательных показаний группы украинских диверсантов, задержанных при подготовке теракта в Липецке.

На видео, распространённом в пятницу Центром общественных связей (ЦОС) спецслужбы, задержанный мужчина говорит, что является участником признанного экстремистским и запрещённого в РФ формирования "Правый сектор".

"В городе Липецк на автостанции "Сокол" я должен был совершить террористический акт", - сказал задержанный.

По его словам, участники группы несколько раз выезжали к месту готовившегося теракта, изучали обстановку.

На видео также показано как сотрудники ФСБ осуществляют наблюдение за группой, а также момент задержания.

По словам взрывотехника спецслужбы, взрывное устройство было начинено поражающими материалами.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Липецкой области теракта, который готовился украинской диверсионной группой. Задержаны мужчина и две женщины.