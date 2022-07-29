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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Задержанный в Липецкой области украинский диверсант планировал подрыв автостанции

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ФСБ опубликовала видео задержания и части признательных показаний группы украинских диверсантов, задержанных при подготовке теракта в Липецке.

На видео, распространённом в пятницу Центром общественных связей (ЦОС) спецслужбы, задержанный мужчина говорит, что является участником признанного экстремистским и запрещённого в РФ формирования "Правый сектор".

"В городе Липецк на автостанции "Сокол" я должен был совершить террористический акт", - сказал задержанный.

В РоссииФСБ сообщила о задержании в Липецкой области украинских диверсантовЧитать подробнее

По его словам, участники группы несколько раз выезжали к месту готовившегося теракта, изучали обстановку.

На видео также показано как сотрудники ФСБ осуществляют наблюдение за группой, а также момент задержания.

По словам взрывотехника спецслужбы, взрывное устройство было начинено поражающими материалами.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Липецкой области теракта, который готовился украинской диверсионной группой. Задержаны мужчина и две женщины.

ФСБ Украина Липецк Правый сектор
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