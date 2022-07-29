ФСБ сообщила о задержании в Липецкой области украинских диверсантов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении в Липецкой области теракта, который готовился украинской диверсионной группой. В сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщается, что в селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны трое граждан Украины.

По данным спецслужбы, задержаны мужчина и две женщины, "входящие в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией "Правый сектор" (признана в РФ экстремистской и запрещена) под патронажем Службы безопасности Украины".

В ФСБ заявили, что задержанные "проникли на территорию России с целью совершения террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления гражданских лиц на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка".

Сотрудниками ФСБ у задержанных обнаружены составные части самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи - "переписка с активными участниками организации "Правый сектор", изобличающая их преступные намерения".

Следственным подразделением ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по ст.ст. 30, 205 ("приготовление к террористическому акту"), ч. 2 ст. 282.2 ("участие в экстремистской организации"), п. "а" ч. 3 ст. 222.1 ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.