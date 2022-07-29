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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

DHL приостановит доставку по России с 1 сентября

DHL приостановит доставку по России с 1 сентября
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Германская транснациональная почтово-логистическая компания DHL, приостановившая импортные транспортные перевозки в Россию в начале марта, с 1 сентября прекратит доставку внутри России, сообщает сайт российского представительства DHL (АО "ДХЛ Интернешнл").

Решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри России было принято единственным акционером компании, германской Deutsche Post DHL, "в связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями".

"Соответственно, АО "ДХЛ Интернешнл" более не будет иметь доступ к глобальной информационной системе DHL Express, обеспечивающей автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России. Это означает невозможность для клиентов создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России в глобальной информационной системе DHL Express", - говорится в сообщении компании.

Документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа 2022 г., будут доставлены получателям.

После 1 сентября АО "ДХЛ Интернешнл" продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу, отмечается в сообщении DHL.

Как сообщалось, в начале марта DHL заявила о приостановке перевозок из-за рубежа в РФ.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка DHL в РФ в 2021 г. составила 18,8 млрд руб. (+21,9%), чистая прибыль - 2,25 млрд руб. (+27,4%). Из пояснений к отчетности АО "ДХЛ Интернешнл" следует, что на услуги экспресс-доставки приходилось 95% выручки компании. За прошлый год российское представительство DHL доставило около 7,1 млн отправлений. Численность сотрудников российской "дочки" DHL на конец 2021 г. составляла 2,571 тыс. человек.

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