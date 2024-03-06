DHL в IV квартале снизила чистую прибыль хуже прогноза

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Германская почтово-логистическая DHL Group (бывшая Deutsche Post DHL Group) сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года на 26,5% - до 981 млн евро с 1,335 млрд евро годом ранее, говорится в ее презентации.

Выручка уменьшилась на 10,2% и составила 21,348 млрд евро.

Аналитики в среднем оценивали чистую прибыль на уровне 1,05 млрд евро при выручке около 21,3 млрд евро, согласно консенсус-прогнозу, предоставленному самой компанией.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) в октябре-декабре снизилась на 14,6% - до 1,642 млрд евро.

Свободный денежный поток (FCF) в 2023 году составил 2,942 млрд евро против 3,067 млрд евро годом ранее.

В 2024 году DHL ожидает EBIT на уровне 6-6,6 млрд евро, в 2026 году (среднесрочный прогноз) - 7,5-8,5 млрд евро. FCF в текущем году составит примерно 3 млрд евро, прогнозирует компания.

Действующая программа обратного выкупа акций расширена на 1 млрд евро - до 4 млрд евро. Срок ее действия продлен на год, до конца 2025 года.