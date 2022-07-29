Минсельхоз планирует увязать субсидии на зерно с сельхозстрахованием посевов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев считает недостаточными показатели по сельхозстрахованию в растениеводстве. Ведомство планирует увязать субсидии на зерновые культуры с использованием аграриями этой мерой защиты.

"Регионам, особенно тем, где погода ежемесячно, ежегодно влияет на сельхозпроизводство, следует активнее развивать сельхозстрахование. Буду говорить об этом регулярно, потому что пока показатели растут, но назвать их достаточными мы не имеем никакой возможности. Поэтому на агрострахование нужно, конечно, сосредотачивать особое внимание", - заявил Патрушев на пленарном заседании в рамках Всероссийского дня поля в Калининградской области в четверг.

"Со своей стороны для дополнительной мотивации аграриев мы прорабатываем вопрос увязки субсидий на зерновые со страхованием. Я думаю, что это будет сделано и это должно подтолкнуть наших коллег, сельхозпроизводителей к тому, чтобы они начинали более активно страховаться", - заявил он.

Как сообщил Патрушев, в настоящее время уборка урожая идет почти во всех федеральных округах. "Намолочено уже более 40 млн тонн зерна. Некоторые ключевые регионы-производители у нас уже приступили к сбору овощей, в отдельных субъектах уже началась уборка масличных и картофеля. В целом можно отметить, что все идет достаточно штатно, лишь бы только не сглазить. Где-то погодные условия нам осложняют процесс, но серьезного ущерба на данный момент не фиксируем", - сказал он.

Напомнив, что в этом году удалось увеличить общую площадь посевов почти на 1 млн га, Патрушев обратил внимание на необходимость соблюдения утвержденной структуры посевов. "Мы все должны понимать, что задача по структуре посевных площадей с нами навсегда. Мы должны понимать, что происходит и в каких объемах какую культуру мы засеяли и, как следствие, какую культуру и в каких объемах мы соберем", - заявил он.

Министр также обратил внимание "на необходимость достоверного учета урожая". "Это влияет и на итоговый прогноз сбора, и на перспективы нашего экспорта. В целом при благоприятной погоде в 2022 году ожидаем порядка 130 млн тонн зерновых, 22,6 млн тонн масличных, 41,5 млн тонн сахарной свеклы и почти 7 млн тонн овощей и картофеля в организованном секторе, а также 1,5 млн тонн плодов и ягод", - заявил он.