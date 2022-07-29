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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

ФАС взяла на контроль скорость обработки договоров на догазификацию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба взяла на контроль скорость обработки договоров на догазификацию после соответствующего поручения вице-премьера Александра Новака на Федеральном штабе по газификации.

"28 июля 2022 года на Федеральном штабе по газификации было указано о снижении динамики обработки договоров со стороны единого оператора и региональных операторов. Правительство РФ поручило ФАС России разобраться в этом вопросе", - отмечается в комментарии пресс-службы антимонопольного ведомства.

"Служба уже поручила территориальным органам провести работу по анализу фактического исполнения газораспределительными организациями (ГРО) полученных заявок о заключении договора о подключении и заключенных договоров о подключении. На еженедельной основе будут проводиться заседания штаба ФАС России, первое планируется провести 5 августа", - говорится в сообщении.

В четверг на заседании штаба Новак отметил недостаточную динамику подключения к газу в ряде регионов. По словам вице-премьера, сейчас темпы недостаточны для обеспечения подключения всех подавших заявки домохозяйств до конца года, несмотря на благоприятный для осуществления работ летний период.

"Президент поставил задачу до конца 2022 года в газифицированных населённых пунктах провести газ до границ земельных участок заявителей. Всего сейчас подано 950 тыс. заявок на догазификацию, из них количество заключенных договоров - 480 тыс., до границ участка газ доведен лишь в 188 тыс. случаев. То есть в работе остается более чем 300 тыс. договоров - это огромная цифра. Темпы подключения населения к газу необходимо значительно ускорить", - заявил Новак.

ФАС Александр Новак
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