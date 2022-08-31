Путин на совещании с правительством обсудит ход социальной газификации

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства состоится в среду, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Готовимся к завтрашнему совещанию с членами правительства", - сказал он журналистам во вторник.

Как сообщила позднее пресс-служба Кремля, на совещании будет обсуждаться ход социальной газификации.

"Основной темой для обсуждения станет ход социальной газификации, докладчик - заместитель председателя правительства РФ Александр Новак", - говорится в сообщении.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.