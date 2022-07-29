Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Володин заявил, что Донбасс, как и Крым, должен стать объединяющим фактором

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Донбасс должен стать фактором, объединяющим политические силы, как и Крым.

"В этой ситуации нам надо сделать все, чтобы у нас Донбасс так же, как и Крым, был всегда объединяющим фактором всех политических сил", - сказал Володин в пятницу на форуме "Территория смыслов".

Он заявил, что "это наша земля, это наши граждане, это наши соотечественники, это наша безопасность, и мы должны понимать это, но не разделять никого, кто больше, кто меньше" выделяет помощи этим регионам.

Володин в пятницу принял участие в форуме "Территория смыслов". Встреча с более чем 600 участников продолжалась более двух с половиной часов.

Вячеслав Володин Крым Донбасс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Журналистов Алешковского, Альбац и писателя Быкова внесли в реестр СМИ-иноагентов

Журналистов Алешковского, Альбац и писателя Быкова внесли в реестр СМИ-иноагентов

Что произошло за день: пятница, 29 июля

"Газпром" ждет гарантий неприменения санкций ЕС и Британии по двигателям СП1

"Газпром" ждет гарантий неприменения санкций ЕС и Британии по двигателям СП1

Процесс выхода России из проекта МКС может занять до двух лет

ЦБ обсуждает с участниками рынка разные сценарии санкций и их последствий

"Роскосмос" спрогнозировал рост поломок на МКС после 2024 года

"Роскосмос" спрогнозировал рост поломок на МКС после 2024 года

"Газпром" на десять дней остановит Сургутский завод стабилизации конденсата

Задержан замначальника полиции Башкирии

Дату выхода РФ из проекта МКС определят с учетом технического состояния станции

Дату выхода РФ из проекта МКС определят с учетом технического состояния станции

Путин поручил Хуснуллину обеспечить в ЛНР и ДНР нормальное прохождение зимы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });