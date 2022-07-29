Володин заявил, что Донбасс, как и Крым, должен стать объединяющим фактором

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Донбасс должен стать фактором, объединяющим политические силы, как и Крым.

"В этой ситуации нам надо сделать все, чтобы у нас Донбасс так же, как и Крым, был всегда объединяющим фактором всех политических сил", - сказал Володин в пятницу на форуме "Территория смыслов".

Он заявил, что "это наша земля, это наши граждане, это наши соотечественники, это наша безопасность, и мы должны понимать это, но не разделять никого, кто больше, кто меньше" выделяет помощи этим регионам.

Володин в пятницу принял участие в форуме "Территория смыслов". Встреча с более чем 600 участников продолжалась более двух с половиной часов.