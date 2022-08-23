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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Вячеслав Володин посетил ДНР

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин побывал в Донецкой народной республике с рабочей поездкой и провел там встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным и депутатами Народного совета региона, сообщила пресс-служба Госдумы.

"Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах - образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ, - заявил Володин в ходе визита. - Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из Народного Совета - в Государственной Думе в июле побывала делегация парламента ДНР".

Володин отметил, что в Донбассе в закрепленных за ними районах и городах постоянно работают более 70 депутатов Госдумы от всех фракций.

Хроника 24 февраля – 23 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Володин Госдума Донбасс ДНР Денис Пушилин
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