Вячеслав Володин посетил ДНР

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин побывал в Донецкой народной республике с рабочей поездкой и провел там встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным и депутатами Народного совета региона, сообщила пресс-служба Госдумы.

"Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах - образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ, - заявил Володин в ходе визита. - Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из Народного Совета - в Государственной Думе в июле побывала делегация парламента ДНР".

Володин отметил, что в Донбассе в закрепленных за ними районах и городах постоянно работают более 70 депутатов Госдумы от всех фракций.