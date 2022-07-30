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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:37

Военно-Грузинская дорога, закрытая после крушения вертолета в Грузии, снова открылась

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Возобновлено движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге, закрытое в минувшую пятницу после падения вертолета на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"С 03:00 мск субботы Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 20:20 мск пятницы в связи с крушением воздушного судна и спасательными работами на территории Грузии, запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке "Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ. В результате крушения у горного курорта Гудаури восемь человек погибли .

В настоящее время Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Грузия Северная Осетия
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