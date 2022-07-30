На льготные кредиты системообразующим предприятиям ТЭК дополнительно выделят 127,5 млн руб.

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) будет дополнительно направлено 127,5 млн рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В рамках действующей программы предприятия могут получать займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Доступные заемные средства позволяют обеспечить бесперебойную работу участников отрасли в сложившейся экономической ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте правительства РФ.

В апреле 2022 года на поддержку системообразующих предприятий ТЭК уже было выделено 7 млрд рублей, напоминает кабмин.

Как отмечается в сообщении, специальные льготные программы кредитования системообразующих организаций запущены правительством РФ в различных отраслях экономики, включая агропромышленный комплекс, промышленность и торговлю.