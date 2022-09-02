Льготное кредитование российских системообразующих компаний будет завершено

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Программы льготного кредитования системообразующих предприятий вводились на пиках процентных ставок, в текущих условиях они будут завершаться, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании о задачах и мерах поддержки экономики в Северо-Западном федеральном округе.

"Программы льготного кредитования системообразующих компаний тоже, надо понимать, вводились на пиках процентной ставки, поэтому сейчас они будут завершаться", - сказал министр, перечисляя меры поддержки, которые выполнили свою задачу и будут завершены.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с ходом обсуждения вопроса, Минэкономразвития еще в конце июля направило в правительство предложения о нецелесообразности продолжения программ льготного кредитования системообразующих компаний (всего было принято восемь программ льготного кредитования системообразующих организаций в разных сферах экономики с различными процентными ставками для каждого сектора) при текущей ключевой ставке в 8%.

Как пояснил источник, субсидирование кредитов системообразующим предприятиям вводилась как оперативная антикризисная мера в целях нивелирования резкого роста ключевой ставки ЦБ. Учитывая снижение ключевой ставки, новые кредитные договоры больше заключаться не будут, по ранее взятым кредитам субсидирование продолжится до окончания действия кредитных договоров, отметил он.

"Ставка кредитования по льготным программам кредитования cистемообразующих организаций была установлена исходя из необходимости хеджирования бизнесу разницы между возросшей после увеличения ключевой ставки Банка России до 20% стоимостью привлечения финансирования для надежных заемщиков (23%) и стоимостью финансирования для надежных заемщиков при ключевой ставке Банка России в размере 9,5% по состоянию на 25 февраля 2022 года (11,0-12,5%). Учитывая ранее предусмотренный уровень банковской маржи в размере 2-3% при кредитовании системообразующих организаций в рамках льготных программ, а также текущий уровень ключевой ставки Банка России в размере 8%, эффект от хеджирования процентного риска и коммерческий интерес потенциальных заемщиков к программе льготного кредитования существенно снизились", - поясняли в Минэкономразвития свое предложение о прекращении действия этих льготных программ.

По словам источника, в конце августа первый вице-премьер Андрей Белоусов в письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина также отметил, что при снижении ключевой ставки Банка России до 9,5% 10 июня, а затем и до 8% 22 июля "коммерческий интерес потенциальных заемщиков к программам льготного кредитования существенно снизился и к настоящему моменту практически прекратился".

В письме говорилось, что на реализацию этих программ из резервного фонда правительства было выделено более 183 млрд рублей для возмещения банкам недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям экономики. Объем используемых субсидий, включая принятые обязательства на 2022 год, составляет порядка 83 млрд рублей. Таким образом, остаток неиспользованного лимита бюджетных ассигнований составляет около 100 млрд рублей.

Белоусов в своем письме предложил остановить реализацию указанных программ льготного кредитования системообразующих организаций для пополнения оборотных средств, а также обеспечить возврат неиспользованного лимита бюджетных ассигнований в резервный фонд правительства. По словам источника, предложение первого вице-премьера было поддержано.