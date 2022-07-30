Севастополь отметит День ВМФ в сокращенном формате

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - День Военно-морского флота (ВМФ) отметят в Севастополе протокольными торжественными мероприятиями без парадного построения кораблей и традиционного театрализованного представления, сообщили в пресс-службе правительства города.

"Большая часть мероприятий в этом году проходит на Графской пристани. Это и торжественная встреча командующего, который примет участие в обходе кораблей, и присвоение катеру имени Андрея Палия. При этом парадного построения кораблей не будет, все мероприятия на Графской будут носить протокольный характер", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Черноморского флота.

Начнется этот день с молебна во Владимирском соборе - усыпальнице адмиралов. После этого традиционно будут возложены цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. На Графской пристани состоится торжественная встреча командующего Черноморским флотом и возложение венков на воду.

Кроме того, в этот день патрульному катеру Крымской военно-морской базы будет присвоено почетное наименование "Капитан 1-го ранга Андрей Палий". Он погиб в боях за Мариуполь и похоронен в Севастополе, сообщалось со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

Завершится праздник концертом и салютом.

В предыдущие годы День ВМФ в Севастополе отмечали военно-спортивным праздником с демонстрацией боевых возможностей и сил флота, а также театрализованным представлением в акватории Севастопольской бухты.