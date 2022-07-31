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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:22

Взрыв на территории штаба Черноморского флота в Севастополе был маломощным

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством попал на территорию штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщила пресс-служба флота.

"В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства установленного на самодельный БпЛА из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек", - сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

В свою очередь губернатор Михаил Развожаев сообщил, что состояние двух пострадавших в результате атаки беспилотника со взрывчаткой на штаб Черноморского флота в Севастополе оценивается как средней степени тяжести, остальные получили лёгкие травмы.

Севастополь
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