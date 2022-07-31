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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Путин назвал расширение парка "Остров фортов" исторически важным

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во время посещения музейно-исторического парка "Остров фортов" назвал исторически важным его расширение, сообщила журналистам руководитель проектного офиса по созданию одноименного туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

В РоссииТретья очередь музейно-исторического парка "Остров фортов" откроется в Кронштадте в День ВМФЧитать подробнее

По ее словам, глава государства назвал проект "Остров фортов" не только полезным для развития Кронштадта, но и исторически важным в связи с реставрацией исторических памятников.

Ксения Шойгу добавила, что президента больше всего впечатлили форты, которые сейчас реставрируются, а также "шикарный вид на залив".

Путин осмотрел "Остров фортов" накануне вечером, его сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ксения Шойгу.

"Остров Фортов" создается по решению российского президента. Кластер посвящен истории русского флота, уже работают две очереди музейно-исторического парка "Патриот", в День ВМФ, 31 июля, планируется открытие третьей очереди.

Владимир Путин ВМФ РФ
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