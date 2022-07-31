Третья очередь музейно-исторического парка "Остров фортов" откроется в Кронштадте в День ВМФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Третью очередь музейно-исторического парка "Остров фортов" в Кронштадте на Цитадельском шоссе торжественно откроют в воскресенье, в День Военно-морского флота, сообщают организаторы.

"Посетителей парка ждут новый большой крытый фудкорт с разнообразной едой от ведущих рестораторов Санкт-Петербурга, специально оборудованные зоны для игры в шахматы и шашки на свежем воздухе и еще один участок променада с видом на Финский залив. На территории третьей очереди парка также откроется уличная спортивная площадка с тренажерами и беговая дорожка", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в церемонии открытия поучаствуют представители высшего руководства министерства обороны и главкомата ВМФ, руководитель проектного офиса по созданию кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В день открытия на новых локациях запланированы турнир и сеанс одновременной игры в шахматы от одного из петербургских гроссмейстеров, мастер-класс по фитнес-занятиям, "веселые старты", промоакции от рестораторов. В открытом в прошлом году скейтпарке также пройдут показательные выступления от школы экстремальных видов спорта "Скейт класс".

Как сообщалось, в июле правительство России выделило 1,1 млрд рублей на продолжение реконструкции исторических фортов Кронштадта и создание туристического кластера "Остров фортов". Средства пойдут на восстановление фортов "Император Александр I", "Кроншлот" и "Пётр I". В целом проект предполагает строительство нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными и образовательными объектами.

Ранее, в августе 2021 года, правительство уже выделяло на реконструкцию кронштадтских фортов более 1 млрд рублей. Завершить работы предполагается в 2024 году.