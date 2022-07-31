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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован беспилотником

Ранены пять человек

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Беспилотник, предварительно, попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе утром в воскресенье, есть раненые, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пять человек получили ранения - это сотрудники штаба флота, погибших нет.

Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из соображений безопасности отменены, добавил губернатор и попросил всех по возможности оставаться дома.

Черноморский флот Михаил Развожаев
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