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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:22

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 июля

Атака на штаб Черноморского флота, Трасс против шотландских националистов, в России празднуют день ВМФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован. Удар, предположительно, был нанесен беспилотником. В результате ранено пять человек.

- Истребители Германии, Италии и Венгрии приступят к патрульным полетам над странами Балтии. Полеты начнутся 1 августа.

- Кандидат в британские премьеры Трасс обязалась не допустить референдума о независимости Шотландии. Первый референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. Тогда более 50% участников проголосовали против отделения.

- Первая ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" упала в океан. Часть массой около 22 тонн и длиной около 33 метров сгорела при вхождении в атмосферу, однако некоторая часть массивных обломков упала в море.

- Путин примет главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В параде будут задействованы новейшие корабли и морская авиация.

- Россия пригласила экспертов ООН и Красного креста для расследования удара по СИЗО в Еленовке. В результате удара погибли десятки украинских военнопленных.

- В СМИ появилось сообщение о нападении на кортеж президента Гватемалы. Военные опровергли данную информацию.

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