Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:22

Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Четыре десятка кораблей и катеров, подводных лодок, парусных судов, 42 самолета и вертолета, свыше трех тысяч военнослужащих задействованы в Главном военно-морском параде, который проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте в ознаменование Дня ВМФ России в воскресенье.

Старт началу парада дал залп артиллерийских орудий, размещенных на острове Заячий в устье Невы, на котором в мае 1703 года была заложена Петропавловская крепость.

Главный военно-морской парад включает проход кораблей на реке Нева, проход кораблей в Кронштадте, пролет авиации, наземную и береговую составляющие.

В частности, в прохождении парадного строя кораблей по Неве участвует 17 кораблей и катеров, включая первый женский экипаж патрульного катера "Евгений Колесников". На Кронштадтском рейде задействованы 10 кораблей и одна атомная подводная лодка - "Северодвинск". Экипажи парусных судов будут приветствовать участников парада в назначенном районе.

В парадных строях - надводные корабли, которыми оснащается российский Военно-морской флот, корабли дальней океанской и морской зоны, серийное строительство которых уже развернуто. Представлены корабли и суда всех российских флотов и Каспийской флотилии, а также катера Погрануправления ФСБ и МЧС России.

Пролет парадной группы авиации над Петербургом включает 42 воздушных судна. В показе задействованы самолеты и вертолеты морской авиации ВМФ России, транспортной и специальной авиации.

Завершится Главный военно-морской парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

Военно-морские парады 31 июля проходят в шести российских городах (Балтийск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Каспийск, Новороссийск и Североморск), а также в сирийском Тартусе.

Сообщалось, что в День ВМФ на территории России и в Тартусе в военно-морских парадах будут задействованы более 10 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов, две сотни боевых кораблей и несколько десятков воздушных судов.

День ВМФ в РФ традиционно празднуется в последнее воскресенье июля. Нынешний Главный военно-морской парад - шестой по счету. Он посвящен 326-й годовщине создания Российского регулярного флота.

Петербург Кронштадт ВМФ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ COVID-19 впервые с апреля заболели почти 12,5 тыс. человек

В РФ COVID-19 впервые с апреля заболели почти 12,5 тыс. человек

Путин заявил, что в новой Морской доктрине открыто обозначены границы России

Путин утвердил Морскую доктрину РФ

Число пострадавших при атаке на штаб Черноморского флота выросло до шести

Число пострадавших при атаке на штаб Черноморского флота выросло до шести

Путин принимает парад в часть Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Взрыв на территории штаба Черноморского флота в Севастополе был маломощным

Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован беспилотником

Путин примет главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Что произошло за день: суббота, 30 июля

В Забайкалье вновь объявлено экстренное предупреждение из-за ожидающихся ливней

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });