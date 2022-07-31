Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Четыре десятка кораблей и катеров, подводных лодок, парусных судов, 42 самолета и вертолета, свыше трех тысяч военнослужащих задействованы в Главном военно-морском параде, который проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте в ознаменование Дня ВМФ России в воскресенье.

Старт началу парада дал залп артиллерийских орудий, размещенных на острове Заячий в устье Невы, на котором в мае 1703 года была заложена Петропавловская крепость.

Главный военно-морской парад включает проход кораблей на реке Нева, проход кораблей в Кронштадте, пролет авиации, наземную и береговую составляющие.

В частности, в прохождении парадного строя кораблей по Неве участвует 17 кораблей и катеров, включая первый женский экипаж патрульного катера "Евгений Колесников". На Кронштадтском рейде задействованы 10 кораблей и одна атомная подводная лодка - "Северодвинск". Экипажи парусных судов будут приветствовать участников парада в назначенном районе.

В парадных строях - надводные корабли, которыми оснащается российский Военно-морской флот, корабли дальней океанской и морской зоны, серийное строительство которых уже развернуто. Представлены корабли и суда всех российских флотов и Каспийской флотилии, а также катера Погрануправления ФСБ и МЧС России.

Пролет парадной группы авиации над Петербургом включает 42 воздушных судна. В показе задействованы самолеты и вертолеты морской авиации ВМФ России, транспортной и специальной авиации.

Завершится Главный военно-морской парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

Военно-морские парады 31 июля проходят в шести российских городах (Балтийск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Каспийск, Новороссийск и Североморск), а также в сирийском Тартусе.

Сообщалось, что в День ВМФ на территории России и в Тартусе в военно-морских парадах будут задействованы более 10 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов, две сотни боевых кораблей и несколько десятков воздушных судов.

День ВМФ в РФ традиционно празднуется в последнее воскресенье июля. Нынешний Главный военно-морской парад - шестой по счету. Он посвящен 326-й годовщине создания Российского регулярного флота.