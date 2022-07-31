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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:22

Путин заявил, что в новой Морской доктрине открыто обозначены границы России

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В новой Морской доктрине РФ открыто обозначены границы страны, в том числе в Арктике и на Черном море, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что их защита будет твердо обеспечиваться всеми средствами.

Выступая на Главном военном морском параде в Санкт-Петербурге в воскресенье, он сообщил о подписании указа об утверждении новой Морской доктрины России. "Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России - и экономических, и жизненно важных стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингового морей, балтийские и курильские проливы", - сказал Путин.

Президент РФ добавил: "Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами".

Глава государства подчеркнул, что ключевое здесь - это возможности Военно-морского флота. "Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, успешно с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям в своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств, они постоянно совершенствуются", - отметил он.

Ранее в воскресенье пресс-служба Кремля сообщила о подписании Путиным указов об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ России. Церемония их подписания состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Петербург Владимир Путин ВМФ РФ Морская доктрина РФ
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