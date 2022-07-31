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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:22

Терминал приема зерна атакован ВСУ на подконтрольной РФ части Запорожской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по речному терминалу приема зерновых на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Энергодара.

"Около 4 часов утра артиллерийские подразделения Украины нанесли удар по речному терминалу приема зерновых и масличных культур сельхозпредприятия "Нибулон", расположенного в городе Каменка-Днепровская. В результате акта агрессии повреждения получили силосы хранения зерна с хранящимся на них зерном кукурузы и ячменя", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о нанесенном ущербе уточняется.

Отмечается, что терминал приема зерновых и масличных культур является социально значимым объектом, на который свозилось зерно фермерских хозяйств, а "его остановка может спровоцировать гуманитарную катастрофу региона".

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Запорожская область Энергодар
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