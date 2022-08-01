Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Из порта Одессы вышло первое судно с украинским зерном, судно под флагом Сьерра-Леоне направилось в Ливан, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

Выход первого судна с зерном из морского торгового порта "Одесса" запланирован на утро понедельника, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"Речь идет о судне Razoni, которое под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами - ООН и Турцией. На его борту 26 тысяч тонн украинской кукурузы", - написал в соцсетях глава ведомства Александр Кубраков.

Днем ранее о готовящемся выходе из Одессы первого судна с зерном сообщали турецкие СМИ. Bloomberg со ссылкой на турецкие источники отмечал, что объемы экспорта зерна из украинских портов к концу года могут достичь 25 млн тонн.

В Стамбуле 22 июля были подписаны соглашения о создании коридора для вывоза зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного. Со стороны Украины соглашение подписывал Кубраков. Организует транспортировку зерна и проверки судов координационный центр, созданный в Стамбуле.