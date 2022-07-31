Путин сообщил, что поставка "Цирконов" в ВС РФ начнется в ближайшие месяцы

По его словам, первым гиперзвуковые комплексы получит фрегат "Адмирал Горшков"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Гиперзвуковые комплексы "Циркон" начнут поступать в ВС РФ в ближайшие месяцы, заявил в воскресенье президент России Владимир Путин.

"Флот (...) успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. Они постоянно совершенствуются. Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы", - сказал он, выступая на военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Первым, по его словам, новое оружие получит фрегат "Адмирал Горшков".

Как отметил Путин, "район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России".

Ранее сообщалось, что фрегат "Адмирал Горшков" участвует в испытаниях ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

В конце мая Северный флот провел новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, его осуществил "Адмирал Горшков" в Баренцевом море по морской мишени в Белом море.

В начале июня российские военные сообщили о завершении цикла ее испытаний, готовность этого типа нового оружия подтверждена.