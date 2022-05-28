Корабль СФ провел новый испытательный пуск ракеты "Циркон" в Баренцевом море

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Северный флот России провел новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, его осуществил корабль в Баренцевом море по морской мишени в Белом море, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам", - говорится в сообщении.

"Сегодня головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море. Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения", - сказали военные.

Минобороны России показало видео пуска гиперзвуковой ракеты с корабля.

Фрегат "Адмирал Горшков" участвует в испытаниях новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

Как сообщал Северный флот в конце прошлого года, ракета "Циркон" в ходе всего цикла испытаний почти десять раз успешно запускалась с надводного корабля, два раза - с подводной лодки.

Российские военные провели первый испытательной пуск ракеты с атомной подводной лодки 4 октября 2021 года.

Ожидается, что в ближайшее время "Циркон" примут на вооружение. Серийные поставки в Вооруженные силы РФ запланированы на 2022 год, сообщал замминистра обороны России Алексей Криворучко.