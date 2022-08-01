Ситуация с пропуском грузовиков на границе РФ и Литвы нормализовалась

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Очередей из грузовых автомобилей на российско-литовской границе фактически нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградской областной таможни в понедельник.

"Непростая ситуация с большими очередями грузовых машин в пункте пропуска "Чернышевское", которая наблюдалась в течение продолжительного времени, пришла в норму. На утро понедельника на выезд из Калининградской области пропуска через границу ожидало лишь десять, в Литве на въезд в регион стояло 50 автопоездов", - сказали в таможне.

Привычная большая очередь стала уменьшаться с середины прошлой недели, когда таможня Литвы стала работать более ритмично и продолжительно. В результате в сутки границу стало пересекать по 240-260 грузовиков, что сразу отразилось на размере очереди, пояснили в пресс-службе.

Так же российские перевозчики стали привыкать к новым принципам работы таможни Литвы, которая усилила контроль за транзитными грузами. Претензий к транспортникам у таможни стало гораздо меньше.

Литва с 17 июня ввела частичные ограничения на грузовой калининградский транзит по железной дороге и автотранспортом. К перевозке запрещен ряд подсанкционных грузов.

С 22 июля железнодорожный транзит был вновь разрешен, но автомобильный для подсанкционных грузов запрещен, как и прежде. При этом заметно ужесточен контроль за перевозками всех товаров.

В Калининградской области находятся четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".