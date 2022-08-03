В Калининграде увидели риски в перспективах расчетов за транзит с Литвой

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Власти Литвы искусственно обостряют проблемы банковского обслуживания калининградского транзита, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. Допуская затягивание проблемы, власти региона наращивают возможности морских перевозок грузов, добавил он.

"Позиция властей Литвы в данном вопросе, по крайней мере, странная. Мы не представляем, как коммерческая компания, основной задачей которой является получение прибыли, берет и отказывается принимать стабильно идущие платежи в не самых лучших экономических условиях для литовской экономики. Ладно, этот банк решил так. Но в стране есть и другие банки, заинтересованные в новых клиентах. И потому эта ситуация нам видится как некая странная игра властей Литвы, которые пытаются вопрос оплаты калининградского транзита обострить на уровне европейской повестки", - продолжил он.

По его словам, предыдущий кризис с транзитом в Калининградскую область подсанкционных грузов, был недавно разрешен при участии Евросоюза. Власти региона рассчитывают на продолжение калининградского транзита с его регулярной оплатой, которая никогда не прерывалась.

"Мы ждем от властей Литвы официальное разъяснение по ситуации, а не комментарии в СМИ. Обе стороны должны понимать, как они будут работать после 15 августа и 1 сентября. Время для принятия ответственных решений у сопредельного государства есть. Надеемся на конструктивный подход в этом вопросе со стороны Литвы, что не потребует вынесения надуманной проблемы на уровень высших структур Евросоюза", - отметил Лысков.

Допуская, что проблема может быть искусственно затянута, администрация Калининградской области наращивает возможности морского грузового транзита между регионом и основной территорией России, отметил он. Ранее 3 августа сообщалось, что в рейс вышло уже восьмое грузовое судно, задействованное в перевозках товаров между Калининградской областью и основной территорией России. Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подпавших под санкции ЕС грузов.

Литовский Siauliu bankas объявил, что в связи с расширением санкций против России и Белоруссии он с 15 августа не будет осуществлять платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя. С 1 сентября банк не будет осуществлять платежи в Россию и Белоруссию или из них в любой валюте.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что власти не могут обязать коммерческие банки принимать платежи из России, а вопросы об оплате транзита переадресовал российской стороне. "То, как будут осуществляться расчеты, является ответственностью клиента", - заявил Скуодис.

Россия 28 июля направила Литве ноту по вопросу оплаты калининградского транзита через литовский банк. В МИД Литвы сообщили, что изучают это обращение.

Ноту передал МИДу Литвы временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь. Дипломат объяснил телеканалу "Россия 24", что операторы, пользующиеся услугами Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) в России, должны оплачивать перевозку грузов, а Вильнюс замкнул все эти платежи на единственный банк - Siauliu bankas, который с сентября прекратит любые операции с Россией.

Другие крупные литовские банки - Swedbank, SEB и Luminor - уже не обслуживают платежи между Литвой и Россией и Белоруссией.

Литва с 17 июня ограничила транзит подсанкционных грузов по железной дороге и автотранспортом в Калининград и обратно. Еврокомиссия 13 июля с определенными оговорками разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию Литвы.

С 22 июля Литва официально разрешила железнодорожный транзит подсанкционных грузов в Калининград. Автомобильным транспортом транзит таких грузов запрещен.