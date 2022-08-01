Скончался последний руководитель КГБ СССР Бакатин

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Последний председатель Комитета государственной безопасности СССР и руководитель Межреспубликанской службы безопасности Вадим Бакатин скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Телеканал отмечает, что похороны Бакатина пройдут на Троекуровском кладбище столицы.

Бакатин возглавлял КГБ с августа по декабрь 1991 года. При нем была проведена реформа Комитета госбезопасности, после чего Комитет был разделен на несколько самостоятельных спецслужб.

С ноября 1991 по январь 1992 года Бакатин возглавлял Межрегиональную службу безопасности.