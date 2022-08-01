Что произошло за день: понедельник, 1 августа

Продление ограничений на снятие иностранной валюты в РФ, уход производителя Lipton из России, отмена совмещенных показов российского и голливудского кино

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия внесла в "стоп-лист" 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов. В их числе - бывший премьер Дэвид Кэмерон, замминистра транспорта Венди Мортон, министр финансов и экономики правительства Шотландии Кейт Форбс, обозреватель The Times Дэвид Ааронович, редактор военных новостей газеты The Guardian Дэн Саббах и другие.

- ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Также сохранится действующий лимит на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада в размере $10 тыс. или на такую же сумму в евро.

- Производитель чая Lipton и Brooke Bond уходит из России. Компания Ekaterra приняла решение "из-за текущей операционной среды". Производство будет прекращено к концу 2022 года.

- Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы. Сухогруз с кукурузой, как ожидается, прибудет в акваторию порта Стамбул 2 августа.

- OBI GmbH закрыла сделку по продаже российского бизнеса. По данным "Ведомостей", речь идет о продаже шести юридических лиц. По условиям сделки, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), 60% - бизнесмену Йозефу Лиокумовичу.

- Владимир Путин провел совещание по вопросам развития металлургического комплекса. В ходе мероприятия вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о необходимости скорректировать акциз на жидкую сталь и пересмотреть НДПИ на железную руду и уголь, чтобы снизить фискальную нагрузку на черную металлургию. Он также предложил проработать закупку метпродукции в госрезерв с возможностью интервенций.

- Объединенная сеть кинотеатров отменила ранее анонсированный показ голливудского кино по акции "кинопродукт". Изначально сообщалось, что акция будет запущена 1 августа показом российского фильма "Кощей. Начало" и голливудского "Миньоны: Грювитация".

- В России COVID-19 за сутки выявили у 10 824 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за прошедшую неделю составил 50,2 и увеличился на 67,6%.

- Скончался последний руководитель КГБ СССР Вадим Бакатин. Ему было 84 года.