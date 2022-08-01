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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Володин предложил Киеву взять на себя треть долгов СССР на фоне призыва вернуть имущество

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Украина, прежде чем задумываться о претензиях по возвращению трети имущества бывшего Советского Союза, должна была бы взять на себя треть долгов СССР, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Украина подняла вопрос о возвращении "хотя бы трети" зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит Российской Федерации. Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза", - написал в понедельник Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что это огромная сумма по состоянию на 1994 год - 110 млрд долларов. "Наша страна выплатила ее, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами", - напомнил Володин.

Кроме того, "с 1991 по 2013 год Киев получил от Российской Федерации материальную поддержку для братского народа Украины в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на общую сумму 250 млрд долларов", - также написал Володин.

Он заявил, что на Украине "все профукали и разворовали".

"Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти", - считает спикер Госдумы.

Вячеслав Володин
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