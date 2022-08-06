В МИД РФ заявили о бесспорности прав России на зарубежные активы СССР

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Права России на зарубежные активы СССР бесспорны, для их пересмотра нет оснований, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о возврате зарубежного имущества бывшего СССР.

"Заявление украинского посла в Великобритании В.Пристайко носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ относительно заявления Пристайко о требовании Украины к РФ "возвратить треть зарубежного имущества бывшего СССР".

"С точки зрения международного права геополитические преобразования 1991 года не привели к исчезновению СССР как субъекта международного права. Государство под названием "СССР" не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность под названием "Российская Федерация". Для обозначения такого рода явлений в международном праве используется понятие "продолжательство". Таким образом, Российская Федерация является правопродолжателем Союза ССР", - отметила Захарова.

Она подчеркнула, что "статус Российской Федерации как государства-продолжателя СССР признан международным сообществом, подтвержден Международным Судом ООН".

"В качестве правопродолжателя Российская Федерация взяла на себя обязательства по выплате внешнего государственного долга СССР. Опираясь на этот статус, Россия осуществляет права собственности на зарубежное имущество Союза ССР. Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик", - отметила представитель МИД РФ.

"Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований", - заключила Захарова.