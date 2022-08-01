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Минцифры готовит платформу "ГосТех" и ГИС "Госмаркет" к январю 2023 года

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Минцифры рассчитывает запустить единую цифровую платформу "ГосТех" и ГИС "Госмаркет" в январе 2023 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с положениями доработанной министерством концепции создания "ГосТеха".

По словам источника, концепция доработана с учетом с учетом замечаний и предложений различных министерств и ведомств и сейчаснаправлена на согласование в заинтересованные госорганы.

В нее входит дорожная карта создания "Гостеха" и государственной информационной системы "Госмаркет". Этот план мероприятий предусматривает, что до конца текущего года будет завершен эксперимент по переводу на инфраструктуру "ГосТеха" ряда ГИС и их компонентов. Участниками этого эксперимента, который был запущен в 2020 году, являются Минцифры, Минспорта, Минкультуры, Росимущество, Ростуризм и ряд других ведомств и организаций.

До конца 2022 года должны быть разработаны основные методические документы и правовые акты, регламентирующие работу "ГосТеха", созданы ГИС "Управление ЕЦП "ГосТех" и "Госмаркет", подготовлен план создания и развития различных ГИС на базе "ГосТеха".

В январе следующего предполагается ввести в эксплуатацию ГИС "Управление ЕЦП "ГосТех" и "Госмаркет". В 2023-2024 годах должны быть разработаны типовые решения по обеспечению информбезопасности, сформирован каталог цифровых продуктов ЕЦП "ГосТех", организована разработка различных ГИС на базе "ГосТеха". В первую очередь, для сфер "Здравоохранение", "Образование", "Городская среда и ЖКХ", "Строительство", "Транспорт", "Спорт", "Наука" и "Экология".

Сама ЕЦП "ГосТех" задумывается, как единая инфраструктура и среда для разработки различных ГИС. При этом предполагается, что создание этой платформы позволит решить ряд проблем, связанных с созданием и эксплуатацией госинформсистем. Речь идет, в частности, о низкой эффективности механизма повторного использования программных решений в сфере государственного управления (в настоящее время значительная доля функционала ГИС совпадает, а создание новых госинформсистем осуществляется без учета функционала ранее созданных ГИС), о длительном периоде создания ГИС (более одного года), об изолированной автоматизации процессов госорганов, о высоком уровне расходов на создание, развитие и эксплуатацию ГИС.

"В России создано более 1 тысячи государственных информационных систем, - отмечал ранее заместитель директора департамента координации программ и проектов Минцифры Юрий Зарубин. - При этом у 85% из них идентичный функционал. Это означает, что 850 государственных информационных систем содержат дублирующие функции".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял прежде, что общие затраты на владение федеральными и региональными информсистемами составляют примерно 460 млрд рублей. По его словам, на конец прошлого года насчитывалось в общей сложности 826 федеральных и 3303 региональных информационных систем. При этом бюджет, предусмотренный на ведомственные программы цифровой трансформации, составлял 170 млрд рублей на три года, еще 118 млрд рублей - дополнительный запрос ведомств на программы развития.

Тогда же Чернышенко отмечал, что основной проблемой государственных информационных систем остается невозможность их переиспользования другими госзаказчиками.

По словам Чернышенко, "ГосТех" даст возможность переиспользования технологических и прикладных сервисов и быстрого вывода их на рынок. Частью платформы станет "Госмаркет" - маркетплейс готовых решений, устроенный по принципу AppStore и Google Play.

Согласно доработанной концепции создания "ГосТеха", "Госмаркет" будет обеспечивать формирование и ведение каталога цифровых продуктов ЕЦП "ГосТех", контроль соответствия установленным технологическим, программным, лингвистическим, документационным, правовым, организационным требованиям ЕЦП "ГосТех" и заявленным функциональным возможностям программных продуктов, поиск, предварительное ознакомление с функционалом ГИС, созданных на ЕЦП "ГосТех". Также "Госмаркет" будет включать в себя калькулятор финансово-экономического обоснования создания, развития и эксплуатации ГИС.

Минцифры Гостех Госмаркет Минспорта Минкультуры Ростуризм Юрий Зарубин Дмитрий Чернышенко
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