Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

В Минсельхозе РФ заявили об обеспеченности рынка чаем на фоне ухода Ekaterra

В Минсельхозе РФ заявили об обеспеченности рынка чаем на фоне ухода Ekaterra
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией, уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая, сообщает Минсельхоз.

Более того, это создаст дополнительные возможности для развития бизнеса российских производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию, подчеркивается в сообщении.

Сославшись на данные ассоциации "Росчайкофе", Минсельхоз сообщил, что основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом. Их мощности позволяют в полном объеме обеспечивать отечественных потребителей, заявляет ведомство.

Как заявил журналистам президент ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, "не стоит беспокоиться по поводу ухода Ekaterra". "Lipton - единственный более-менее известный бренд компании - занимает долю не больше 7%, а практически весь российский чайный рынок контролируют отечественные производители, которые быстро заместят выпадающие объёмы", - отметил он.

"Ассортимент чайных позиций в различных ценовых категориях сейчас достаточно большой, и в основном это продукция наших предприятий. Кроме того, качество российских чаёв находится на очень достойном уровне. Это в том числе признается и на мировом рынке, куда мы сегодня активно поставляем свою продукцию", - сказал он.

Как сообщалось, международная чайная компания Ekaterra приняла решение уйти из России "из-за текущей операционной среды". "Это означает, что Ekaterra намерена прекратить производство чая марок Lipton, Saito и Brooke Bond в России к концу 2022 года, вскоре после этого прекратятся и продажи", - говорится в ее сообщении.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 1 августа

Россия внесла в "стоп-лист" 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Объединенная сеть кинотеатров отменила показ голливудского кино по акции "кинопродукт"

В школах с сентября введут еженедельные уроки патриотического воспитания

В школах с сентября введут еженедельные уроки патриотического воспитания

Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей для закрытых аэропортов юга

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Мантуров предложил снизить налоги в черной металлургии

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Мантуров предложил проработать закупку метпродукции в госрезерв с возможностью интервенций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });