В Минсельхозе РФ заявили об обеспеченности рынка чаем на фоне ухода Ekaterra

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией, уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая, сообщает Минсельхоз.

Более того, это создаст дополнительные возможности для развития бизнеса российских производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию, подчеркивается в сообщении.

Сославшись на данные ассоциации "Росчайкофе", Минсельхоз сообщил, что основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом. Их мощности позволяют в полном объеме обеспечивать отечественных потребителей, заявляет ведомство.

Как заявил журналистам президент ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, "не стоит беспокоиться по поводу ухода Ekaterra". "Lipton - единственный более-менее известный бренд компании - занимает долю не больше 7%, а практически весь российский чайный рынок контролируют отечественные производители, которые быстро заместят выпадающие объёмы", - отметил он.

"Ассортимент чайных позиций в различных ценовых категориях сейчас достаточно большой, и в основном это продукция наших предприятий. Кроме того, качество российских чаёв находится на очень достойном уровне. Это в том числе признается и на мировом рынке, куда мы сегодня активно поставляем свою продукцию", - сказал он.

Как сообщалось, международная чайная компания Ekaterra приняла решение уйти из России "из-за текущей операционной среды". "Это означает, что Ekaterra намерена прекратить производство чая марок Lipton, Saito и Brooke Bond в России к концу 2022 года, вскоре после этого прекратятся и продажи", - говорится в ее сообщении.