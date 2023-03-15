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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

ФАС получила заявку на приобретение российских активов производителя Lipton

Ходатайство подала "Объединенная чайная компания"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Объединенная чайная компания", занимающаяся производством чая и кофе, претендует на активы российской "дочки" Ekaterra (Нидерланды, производитель чая Lipton, Saito, Brooke Bond и др), она подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о сделке, сообщила ФАС.

В заявке "Объединенная чайная компания" просит у ФАС предварительного разрешения на приобретение основных производственных средств и нематериальных активов ООО "Экатерра".

Летом 2022 года Ekaterra заявила об уходе из России "из-за текущей операционной среды" и о намерении прекратить производство чая марок Lipton, Saito и Brooke Bond в России к концу 2022 года.

В начале 2022 года компания Unliver, которая владела Ekaterra, продала свое чайное подразделение фонду CVC Capital Partners VIII за 4,5 млрд евро.

По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем (50%) "Объединенной чайной компании" является Александр Конов. Еще по 25% у Александра и Ларисы Прониных. Пронин - гендиректор АО "Лужники".

Как пишет "Коммерсантъ", эта компания выпускает чай Eastford, Berryford, Kama Sutra, "Зеленый стандарт", а также занимается фасовкой продукции по контракту, в том числе под собственными торговыми марками (СТМ) сетей. Конов является директором фонда Петра Кончаловского, созданного режиссерами Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским.

Ekaterra выпускала чай на фабрике в Санкт-Петербурге. По данным администрации города, на 2019 год мощность фабрики была до 16 тыс. тонн продукции в год.

По оценке ассоциации "Росчайкофе", которые приводит издание, объем российского рынка чая составляет примерно 140 тыс. тонн в год. Таким образом, мощности Ekaterra позволят занять более 10% рынка. По словам одного из источников газеты, активы оценивались примерно в 750 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Объединенной чайной компании" в 2021 году составила 136,8 млн рублей против 121,8 млн рублей в 2020 году, чистая прибыль - 475 тыс. против 756 тыс. рублей соответственно. ООО "Экатерра" завершило 2021 год с выручкой в 88,6 млн рублей и чистой прибылью в 52,5 млн рублей.

Lipton Ekaterra ФАС Объединенная чайная компания Нидерланды Росчайкофе Александр Конов Александр Пронин
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