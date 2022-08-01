Ракета "Союз-2.1в" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ракета легкого класса "Союз-2.1в" стартовала вечером в понедельник с космодрома Плесецк, она выведет на орбиту космический аппарат, разработанный для Минобороны России, сообщили журналистам в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"В понедельник, 1 августа, в 23 часа 25 минут по Москве с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен запуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА), разработанным в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Запуск и полет ракеты контролировали средства наземного автоматизированного комплекса управления.

В Минобороны РФ напомнили, что летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на Плесецке 8 ноября 2004 года. Эта ракета пришла на смену "Союзам-У", которые эксплуатировались на северном космодроме с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков "Союз-У", на орбиты выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.