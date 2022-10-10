"Союз-2.1б" с навигационным аппаратом "Глонасс-К" запустили с космодрома Плесецк

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ракета "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плексецк, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"В понедельник, 10 октября, в 05:52 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К", - сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

"Стартовавшая в 05:52 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 05:54 мск была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС", - позднее добавили в Минобороны.

Разгонный блок "Фрегат" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К" штатно отделился от ракеты "Союз-2.1б" в расчетное время - 06:01 мск, уточнили в ведомстве.

Выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.