"ВКонтакте" устанавливает причины взлома страницы Дмитрия Медведева

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "ВКонтакте" работает с компетентными службами и устанавливает причины взлома страницы зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе соцсети.

"Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего", - сообщили там.

Поздно вечером 1 августа, в понедельник, на странице Медведева во "ВКонтакте" появился пост, посвященный действиям России на постсоветском пространстве. Затем он был удален. В аппарате Медведева заявили, что страница была взломана, а с теми, кто это сделал, разберется администрация социальной сети и "те, кому положено".