Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

В аппарате Дмитрия Медведева заявили о взломе его страницы во "ВКонтакте"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В ночь на 2 августа была взломана страница зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте", сообщили в аппарате Медведева.

"Последний пост "ВКонтакте", который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено", - сказал журналистам помощник зампреда Совбеза Олег Осипов.

Поздно вечером 1 августа на странице Медведева "ВКонтакте" появился пространный пост, посвященный действиям России на постсоветском пространстве. Затем он был удален.

Дмитрий Медведев ВКонтакте Совбез Олег Осипов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на "Мосбирже"

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на "Мосбирже"

Что произошло за день: понедельник, 1 августа

В Минсельхозе РФ заявили об обеспеченности рынка чаем на фоне ухода Ekaterra

В Минсельхозе РФ заявили об обеспеченности рынка чаем на фоне ухода Ekaterra

Россия внесла в "стоп-лист" 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Объединенная сеть кинотеатров отменила показ голливудского кино по акции "кинопродукт"

В школах с сентября введут еженедельные уроки патриотического воспитания

В школах с сентября введут еженедельные уроки патриотического воспитания

Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей для закрытых аэропортов юга

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Мантуров предложил снизить налоги в черной металлургии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });