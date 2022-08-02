В аппарате Дмитрия Медведева заявили о взломе его страницы во "ВКонтакте"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В ночь на 2 августа была взломана страница зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте", сообщили в аппарате Медведева.

"Последний пост "ВКонтакте", который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено", - сказал журналистам помощник зампреда Совбеза Олег Осипов.

Поздно вечером 1 августа на странице Медведева "ВКонтакте" появился пространный пост, посвященный действиям России на постсоветском пространстве. Затем он был удален.