В ЦИК отметили устойчивость избирательной системы к вмешательству извне

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В России созданы все условия, чтобы избирательная система оставалась устойчивой к внешним атакам и попыткам ее дестабилизации, заявил на пресс-конференции член Центризбиркома Игорь Борисов.

Он отметил, что попытки дестабилизировать систему "безуспешно применяются и еще будут неоднократно применяться".

Борисов заверил, что сентябрьские выборы пройдут "в полном соответствии с действующим законодательством в рамках общепризнанных демократических стандартов и принципов при максимально возможной прозрачности и открытости".

ЦИК прогнозирует, что во время нынешней избирательной кампании будет меньше нарушений установленного порядка и правил проведения электоральных процедур.

"При этом отмечаем тенденцию масштабирования любых мало-мальски инцидентов в ходе текущей избирательной кампании и предстоящего голосования", - добавил Борисов.

По его словам, в комиссию пока не поступало жалоб об оказании давления или вмешательства извне со стороны участников текущей избирательной кампании. Также не выявлено фактов, требующих реагирования путем обращения в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения незаконной агитации или информации, распространяемой с нарушением действующего законодательства.

В сентябре в 15 регионах пройдут выборы губернаторов (14 прямых выборов, а в Адыгее главу республики выбирают депутаты Госсовета), в шести регионах - выборы в заксобрания, а также выборы депутатов горсоветов и в органы местного самоуправления различного уровня.