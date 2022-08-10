Центризбирком исключил изменение формата голосования в сентябре из-за COVID-19

В самом ЦИК вводится масочный режим

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова исключает изменение формата голосования на сентябрьских выборах из-за роста заболевания коронавирусной инфекцией. Она сказала об этом на заседании комиссии.

Она сослалась на положение закона, по которому решение о голосовании на выборах может быть принято уполномоченной избирательной комиссией не позднее, чем в течение десяти дней с момента публикации решения о назначении выборов, и добавила, что уже принятые решения пересмотру не подлежат.

По ее словам, в Центризбиркоме возобновлен масочный режим.

"В настоящее время мы видим, что само заболевание протекает в более легкой форме - нет того уровня угрозы, что была еще в прошлом году", - отметила также Памфилова, но призвала избиркомы в регионах, где будут проходить выборы, проанализировать ситуацию с коронавирусом на местах и продумать возможные дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции.

Она напомнила, что еще в 2020 году, когда начиналась пандемия, ЦИК обозначил приоритетом при проведении выборов "максимальную безопасность граждан и работников избирательных комиссий".

По официальным данным на утро 10 августа, в России суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом составил 23 771, превысив 23,7 тысячи впервые с марта. В Москве за сутки выявили 8 608 заболевших COVID-19.