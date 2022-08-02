Минцифры предложило ужесточить правила аккредитации IT-компаний

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает ужесточить правила включения в реестр аккредитованных IT-компаний – теперь в перечень смогут войти организации, в которых выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%, а отказ в аккредитации могут получить банки, госкомпании и организации телеком-отрасли, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Минцифры предлагает аккредитовывать компании, в которых выручка от ИТ-деятельности составляет минимум 30%. Компании нужно будет вести раздельный учет доходов. В бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности", - говорится в сообщении.

Помимо доли IT-выручки, компания должна иметь профильный ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) в качестве основного и не менее 80% сотрудников должны получать зарплату не ниже средней по стране.

При этом стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в IT, также предлагается аккредитовывать. Стартапам, помимо вышеперечисленных пунктов, нужно заявить разрабатываемый проект в области IT и статус его реализации. Сама компания должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления на аккредитацию.

В аккредитации может быть отказано, если компания создана в результате реорганизации, имеет прямое и (или) косвенное участие государства (50% и более). Также отказ последует, если организация является госкомпанией, банком, небанковской кредитной организацией, страховой организацией или телеком-компанией, государственным или муниципальным учреждением.

Ранее компании включали в реестр только на основании соответствующего ОКВЭД.

В рамках нового пакета мер поддержки все IT-компании на три года освобождены от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники, занятые в разработке ПО, получают отсрочку от призыва в армию. Кроме того, для разработчиков мобильных приложений и организаций, занимающихся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, предусмотрены налоговые преференции. Также IT-компании могут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники – оформить льготную ипотеку.