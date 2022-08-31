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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Минцифры предложило упростить льготное кредитование системообразующих IT-компаний

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минцифры предложило уточнить условия предоставления льготных кредитов системообразующим IT-компаниям, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщила пресс-служба министерства.

Предлагается, в частности, разрешить системообразующим организациям в сфере МСП претендовать на получение кредита, тогда как сейчас в документе есть соответствующий запрет. Также компания сможет оформить несколько кредитных соглашений в разных банках, но общая сумма будет ограничена. "Чтобы отследить лимит кредита на одну компанию, предлагается предусмотреть обязанность уведомлять организацию о заключенных кредитных договорах", - говорится в сообщении Минцифры.

Кроме того, компания может пополнить свои расчетные счета, открытые в иной кредитной организации (не там, где оформлен кредит) для расчетов с зарубежными поставщиками и выплаты заработной платы заемщиком.

"Предлагаемые изменения сформированы исходя из практики реализации аналогичных программ по льготному кредитованию системообразующих организаций, а также позволят поддержать финансово-экономическое состояние участников рынка в сфере информационных технологий, сделает программу льготного кредитования более доступной для IT-организаций", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В программе льготного кредитования примут участие не менее десяти банков. Как отмечается в документе, льготное финансирование планируют получить около 30 организаций, и к концу 2022 года объем выданного кредитного портфеля составит не менее 20 млрд рублей.

В конце апреля правительство утвердило правила льготного кредитования системообразующих организаций в сфере IT. Компании могут получить кредиты на пополнение оборотных средств по льготной ставке 11% годовых. Для отдельной компании доступный лимит заемных средств составляет 10 млрд рублей, для группы компаний - 30 млрд рублей. Срок кредитования - 12 месяцев. На эту меру из резервного фонда правительства было выделено 3 млрд рублей. Программа будут действовать до конца 2022 года. По оценке Минцифры, объем выданных кредитов может составить не менее 54,5 млрд рублей.

Позднее в министерстве не исключили, что ставка в 11% может быть снижена. Показатель в 11% годовых не будет интересен ни банкам, ни заемщикам, говорил "Интерфаксу" замглавы Минцифры Максим Паршин. Оптимальной замминистра назвал ставку, не превышающую 8%.

Минцифры Максим Паршин
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