Минсельхоз разработает план ускоренного перехода на российские семена

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ разработает план ускоренного перехода растениеводства на семена отечественной селекции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом шла речь на совещании, которое провела первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. На нем шла речь об увеличении использования семян подсолнечника российской селекции, обсуждены вопросы импортозамещения, расширения семеноводческих посевов и подготовки к сезону 2023 года.

"В ближайшее время предстоит разработать дорожную карту по переходу отрасли на отечественный посевной материал подсолнечника и других культур. В частности, для ускоренного внедрения российской селекции в сельхозпроизводство планируется по аналогии с минеральными удобрениями сформировать план закупки семян в разбивке по регионам", - говорится в пресс-релизе.

По словам Лут, в этом году площади под подсолнечником увеличены до 10 млн га, что выше плана на 400 тыс. га. По оценке ведомства, в ближайшие годы эта культура сохранит устойчивую долю в структуре посевов. Вместе с тем в традиционных регионах-производителях, за исключением Сибири, достаточно высок процент используемых семян иностранной селекции.

Как отметила первый замминистра, многие российские семена не только не уступают в качестве импортным, но и зачастую превосходят их по ряду характеристик. Они показывают высокую урожайность, лучшее качество продукции и максимальную эффективность в определенных природно-климатических условиях. При этом к иностранной селекции все чаще возникают вопросы со стороны Россельхознадзора. Так, с 6 июля запрещен ввоз в РФ семян подсолнечника из французских питомников Lidea France и Limagrain Europe из-за выявления карантинного объекта фомопсиса и непринятия французской стороной мер по обеспечению фитосанитарной безопасности продукции.