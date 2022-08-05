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Минсельхоз предложил квотировать импорт семян

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает квотировать импорт семян.

"Мы все время жили на иностранных семенах. Даже те поставщики, которые говорили нам, что не уйдут никогда, они получат какое-то распоряжение от недружественных стран, а 90% семян – это недружественные страны, - заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут журналистам во время рабочей поездки в Томскую область. - Поэтому, учитывая, что это элемент продовольственной безопасности, мы не можем себе этого позволить, поэтому будем переходить к системе квотирования поставок импортных семян, постепенно снижая квоты и понимая, что мы себя закрываем по семенам".

Как считает Лут, необходимо стимулировать развитие селекции, важно, чтобы этим занимался и бизнес. "У нас не может этим заниматься одна только наука, потому что инициатива должна идти от заказчика", - сказала она.

По ее словам, РФ в наибольшей степени зависит от импорта семян сахарной свеклы, картофеля, кукурузы и подсолнечника. "И вопрос селекционеров здесь ключевой, потому что, к сожалению, количество селекционеров у нас небольшое, мотивации заниматься этим даже у начинающих нет", - сказала она, добавив, что ключевая задача сейчас – сосредоточиться на подготовке селекционеров. "Надеемся на поддержку бизнеса", - заключила Лут.

Как сообщалось, Минсельхоз планирует разработать план ускоренного перехода растениеводства на семена отечественной селекции.

"В ближайшее время предстоит разработать дорожную карту по переходу отрасли на отечественный посевной материал подсолнечника и других культур. В частности, для ускоренного внедрения российской селекции в сельхозпроизводство планируется по аналогии с минеральными удобрениями сформировать план закупки семян в разбивке по регионам", - говорилось в пресс-релизе ведомства.

Минсельхоз РФ
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