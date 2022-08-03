Главной темой Восточного экономического форума будет путь к многополярному миру

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Обнародована архитектура деловой программы VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, главная тема форума - "На пути к многополярному миру", сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".

В деловой программе форума будет шесть блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим".

В первом блоке участники обсудят будущее международных отношений, экономики, инвестиций, промышленности и других сфер. Отдельное внимание будет уделено импортозамещению и его перспективам.

В рамках ВЭФ ожидаются бизнес-диалоги "Россия - Индия", "Россия - Вьетнам", "Россия - АСЕАН". Также ожидается проведение заседания Российско-китайского делового совета и конференции по инвестициям и торговле в Арктике.

Тема "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?" будет посвящена банковской сфере, цифровым финансам, балансу мировых валют в новых условиях углубляющихся противоречий.

Отдельное внимание финансовых аналитиков и экономических экспертов, участвующих в дискуссиях ВЭФа, будет уделено первым итогам и перспективам "Дальневосточной концессии".

В рамках направления "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей" будет обсуждаться будущее отдельных отраслей экономики: авиа- и судостроения, строительства, автопрома, сельского и рыбного хозяйства, марикультуры, фарминдустрии и других.

Кроме того, сессии этого блока будут посвящены вопросам развития эффективной энергетики, экологии, продуктовой дипломатии, климатической повестке и другим темам.

Блок "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" объединит дискуссии о БАМе и Транссибе, новой системе снабжения, Северном морском пути, аэропортовой инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики и борьбе за авиационную доступность.

Особое место займет дискуссия о бесшовном транспортном и логистическом пространстве Большой Евразии.

По словам вице-премьера - полпреда президента в ДФО, председателя оргкомитета ВЭФа Юрия Трутнева, которого цитирует пресс-служба, на форуме будут обсуждаться дополнительные меры по поддержке инвестпроектов и по повышению качества жизни дальневосточников.