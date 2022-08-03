Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Главной темой Восточного экономического форума будет путь к многополярному миру

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Обнародована архитектура деловой программы VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, главная тема форума - "На пути к многополярному миру", сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".

В деловой программе форума будет шесть блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим".

В первом блоке участники обсудят будущее международных отношений, экономики, инвестиций, промышленности и других сфер. Отдельное внимание будет уделено импортозамещению и его перспективам.

В рамках ВЭФ ожидаются бизнес-диалоги "Россия - Индия", "Россия - Вьетнам", "Россия - АСЕАН". Также ожидается проведение заседания Российско-китайского делового совета и конференции по инвестициям и торговле в Арктике.

Тема "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?" будет посвящена банковской сфере, цифровым финансам, балансу мировых валют в новых условиях углубляющихся противоречий.

Отдельное внимание финансовых аналитиков и экономических экспертов, участвующих в дискуссиях ВЭФа, будет уделено первым итогам и перспективам "Дальневосточной концессии".

В рамках направления "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей" будет обсуждаться будущее отдельных отраслей экономики: авиа- и судостроения, строительства, автопрома, сельского и рыбного хозяйства, марикультуры, фарминдустрии и других.

Кроме того, сессии этого блока будут посвящены вопросам развития эффективной энергетики, экологии, продуктовой дипломатии, климатической повестке и другим темам.

Блок "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" объединит дискуссии о БАМе и Транссибе, новой системе снабжения, Северном морском пути, аэропортовой инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики и борьбе за авиационную доступность.

Особое место займет дискуссия о бесшовном транспортном и логистическом пространстве Большой Евразии.

По словам вице-премьера - полпреда президента в ДФО, председателя оргкомитета ВЭФа Юрия Трутнева, которого цитирует пресс-служба, на форуме будут обсуждаться дополнительные меры по поддержке инвестпроектов и по повышению качества жизни дальневосточников.

ВЭФ Владивосток ДФО Индия Вьетнам АСЕАН Арктика Юрий Трутнев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Компания AliExpress выполнила все требования закона о "приземлении"

Компания AliExpress выполнила все требования закона о "приземлении"

В Кремле назвали провокацией объяснение Пелоси ее визита на Тайвань

Суд перевел ректора "Шанинки" Зуева из СИЗО под домашний арест

В Совфеде заявили, что введение ответственности за VPN не обсуждается

В Совфеде заявили, что введение ответственности за VPN не обсуждается

Ректор "Шанинки" Зуев возместил более 15 млн руб. ущерба и признал вину

Ректор "Шанинки" Зуев возместил более 15 млн руб. ущерба и признал вину
Пандемия коронавируса

Число новых COVID-случаев в РФ за сутки впервые с начала апреля превысило 14,6 тыс.

"Госуслуги" начали прием заявок на отсрочку от армии для айтишников

Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения

Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения

УГМК подтвердила покупку золотодобытчика "Сусуманзолото"

"АвтоВАЗ" предложил сотрудникам в Ижевске выплаты за добровольное увольнение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });