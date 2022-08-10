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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Во Владивостоке введут ограничения из-за Восточного экономического форума

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Во Владивостоке введут ограничения для обеспечения безопасности в дни Восточного экономического форума, который пройдет 5-8 сентября на острове Русский, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

С 3 по 8 сентября будет запрещено использование воздушного пространства над Владивостоком для всех видов воздушных судов. Исключение составят только обеспечивающие безопасность, следующие по центральному расписанию и чартерные самолеты и вертолеты, доставляющие участников ВЭФ, а также согласованные с ФСО России.

Также будет запрещено плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик.

Будет запрещено движение грузовиков массой более 5 тонн по Владивостоку и вообще грузового транспорта - по улице Нижнепортовая. По Владивостоку запретят перевозить любые опасные грузы и вооружения.

В городе будут ограничены земляные и дорожные работы, а также гидравлические испытания коммуникаций.

На трассах острова Русский нельзя будет парковаться и будет закрыт доступ на остров для крупногабаритного транспорта.

Начало охотничьего сезона в Артемовском городском округе, Хасанском муниципальном округе, Надеждинском и Шкотовском районах перенесут на 9 сентября.

Следить за порядком в дни проведения форума будет больше 4000 полицейских и росгвардейцев.

ВЭФ Владивосток Остров Русский Приморье ФСО Амурский залив
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